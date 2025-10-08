PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des schweren Raubes am 19.09.2023

Ein Dokument

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des schweren Raubes am 19.09.2023

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main fahndet gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Westhessen nach zwei unbekannten Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, am 19.09.2023 in Oberursel einen schweren Raub begangen zu haben.

Die unbekannten männlichen Personen verschafften sich Zutritt zu einem Wohngebäude in der Weingärtenstraße in Oberursel, in dem sich zu diesem Zeitpunkt lediglich die Haushaltshilfe befand. Sie brachten diese in ihre Gewalt, banden ihre Handgelenke mittels eines Kabelbinders aneinander und bedrohten sie mit einem Messer, um an Stehlgut zu gelangen. Nachdem die Tatverdächtigen das Wohngebäude durchsucht und im Keller einen Tresor entdeckt hatten, verlangten sie die Preisgabe des Tresorcodes. Da die Haushaltshilfe den Code nicht nennen konnte, warteten die Beschuldigten auf die Rückkehr der dort lebenden Eigentümerin.

Als diese kurze Zeit später in ihr Haus zurückgekehrt war, schlug einer der Tatverdächtigen ihr von hinten auf den Kopf. Unter Androhung von Gewalt öffnete das Opfer den Tresor, woraufhin die Tatverdächtigen daraus Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von ca. 57.500,- Euro entnahmen. Sodann legten sie der Eigentümerin ebenfalls Kabelbinder an, verklebten die Münder der beiden Opfer und sperrten sie in den Kellerraum. Im Anschluss flüchteten sie mitsamt des Stehlguts.

Unter dem Link https://k.polizei.hessen.de/1923182587 können das Fahndungsplakat und die Ablichtungen der unbekannten männlichen Personen eingesehen werden.

Dieser Fahndungsaufruf wird Gegenstand der am heutigen Abend um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlten Fernsehsendung Aktenzeichen XY...Ungelöst sein.

Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Westhessen fragen:

Wer kann Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen und ihren derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die

Polizeistation Oberursel

Tel.: 06171 / 6240 - 0 ppwh@polizei.hessen.de

oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell