POL-NI: 90-jähriger Fahrradfahrer angefahren

Nienstädt (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 23.07.2025 entwendete bislang unbekannte Täterschaft zwischen 10 und 11 Uhr ein Leichtkraftrad in Nienstädt. Das Leichtkraftrad der Marke Simson S50 in grün war auf dem Gehweg an der Straße Blumenbruch abgestellt. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Obernkirchen unter der 05722-28940 zu melden. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion ...

