POL-HG: Wohnungseinbruch +++ Grundstück ausgekundschaftet

Wohnungseinbruch,

Oberursel (Taunus), Gartenstraße, Mittwoch, 08.10.2025, 18:45 Uhr bis 22:30 Uhr

(fp)Unbekannte brachen am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in der Oberurseler Gartenstraße ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu dem Objekt. In den Räumlichkeiten nahmen sie Bargeld und Schmuck an sich, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Wohnhaus ausgekundschaftet,

Kronberg im Taunus, Wilhelm-Bonn-Straße, Mittwoch, 08.10.2025, 04:00 Uhr

(fp)Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch, gegen 04:00 Uhr, ein Wohnhaus in der Wilhelm-Bonn-Straße in Kronberg ausgekundschaftet. Der Mann betrat unbefugt das Grundstück, schaute sich das Wohnhaus an und flüchtete hiernach unerkannt. Er wird als ca. 170 cm groß beschrieben. Er habe einen hellen Hautton und kurzes, lichtes Haar gehabt. Bekleidet sei er mit einem grünen Pullover und einer grünen Hose gewesen. Außerdem habe er schwarze Arbeitshandschuhe getragen und eine Stirnlampe mit sich geführt.

Die Polizeistation Königstein ermittelt wegen Hausfriedensburchs und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

