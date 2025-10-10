PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Korrektur zur Pressemeldung "Dacheinstieg in Einfamilienhaus"

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(da)In der heutigen Meldung zu einem Dacheinstieg in Bad Homburg hat sich eine fehlerhafte Verlinkung eingeschlichen. Der Link zur Polizeilichen Beratungsstelle lautet: https://ppwh.polizei.hessen.de/ueber-uns/ansprechpersonen/polizeiliche-beratungsstellen/

Darüber hinaus rät das zuständige Einbruchskommissariat der Regionalen Kriminalinspektion Hochtaunus betreffend das Phänomen "Dacheinstieg" aber auch zu weiteren Einbruchsvarianten:

   - Lassen Sie Steighilfen wie Leitern, Gartenmöbel und Ähnliches 
     nicht frei zugänglich am Haus stehen!
   - Nutzen Sie alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen!
   - Sprechen Sie sich mit Nachbarn oder Vertrauten ab, die sich 
     regelmäßig um Ihr Haus kümmern (Leerung des Briefkastens, 
     Begehung, Wechsel der Lichtverhältnisse, Beobachtung von 
     Auffälligkeiten usw.)!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

