Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Einbrecher erbeutet Bargeld + Terrassentür aufgebrochen + Scheiben an drei Autos eingeschlagen +

Giessen

Wetzlar: Einbrecher erbeutet Bargeld

Ein Einbrecher drang in der Zeit von Sonntag (26.10.2025), 19:45 Uhr bis Montag (27.10.2025), 06:50 Uhr über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Pfingstwäldchen" ein. Der Täter durchsuchte mehrere Räume und entwendete eine geringe Summe Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise unter Tel.: 06441 9180.

Solms: Terrassentür aufgebrochen

Im Laufe der vergangenen Woche verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Oberbiel. Nachdem sie eine Terrassentür beschädigten, durchsuchten die Täter mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 19.10.2025 (Sonntag), 10:00 Uhr und dem 26.10.2025 (Sonntag), 22:00 Uhr. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06441 9180 mit der Wetzlarer Kripo in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Scheiben an drei Autos eingeschlagen

In der Zeit zwischen 06:20 Uhr und 10:15 Uhr schlug ein Dieb am Montag (27.10.2025) im Wetzlarer Philosophenweg eine Scheibe eines grauen Ford Fiesta ein. Der Täter griff sich einen Geldbeutel aus dem Fußraum. Auch in Niedergirmes zerstörte ein Unbekannter Scheiben an zwei Fahrzeugen. Zwischen Sonntag (26.10.2025), 19:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr stahl er in der Hermannsteiner Straße aus einem silberfarbenen Citroen Berlingo Bargeld und eine Flasche Parfum. Ohne Beute blieb der Täter in der Kirchstraße. Dort hatte er in der Zeit von Sonntag, 20:00 Uhr bis Montag, 07:30 Uhr einen weißen Mazda CX-5 beschädigt. In allen drei Fällen nimmt die Wetzlarer Polizei Hinweise unter Tel.: 06441 9180 entgegen. Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurück. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle