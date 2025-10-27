Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Bargeld in Kirche gestohlen + Beim Abbiegen Audi beschädigt + Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß mit Linienbus +

Giessen (ots)

Gießen: Bargeld in Kirche gestohlen

Zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr brach am Sonntag (26.10.2025) ein Unbekannter in der St. Bonifatius Kirche eine Tür in einem oberen Stockwerk auf und durchsuchte mehrere Schränke. Außerdem öffnete er die Tür zu einem Büroraum und durchwühlte dort ebenfalls Schränke. Aus einer Geldkassette ließ er Bargeld mitgehen. Die Gießener Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Beim Abbiegen Audi beschädigt

Beim Linksabbiegen von der Wilsonstraße in den Riegelpfad beschädigte ein weißer VW Transporter einen am Straßenrand geparkten schwarzen Audi Q5. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (23.10.2025) gegen 13:35 Uhr. Der Fahrer des Transporters hielt kurz an, setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Unfallzeugen, die Angaben zu dem weißen VW Transporter oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 0641 7006-3555 bei der Gießener Polizei zu melden.

Gießen: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß mit Linienbus

Gegen 08:25 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann aus Lollar am Montag (27.10.2025) mit seinem VW Golf in der Kornblumenstraße in Wieseck in Richtung Grabenstraße. Als er nach links in die Turnstraße abbiegen wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden Linienbus. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der VW-Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Eine 26-jährige Mitfahrerin des Linienbusses trug ebenfalls leichte Verletzungen davon, konnte jedoch nach Untersuchung vor Ort wieder entlassen werden. Bei dem Unfall wurden zudem eine Hauswand in der Turnstraße sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Der Golf war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt beläuft sich die Schätzung des Sachschadens auf 11.000 EUR.

