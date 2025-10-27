Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Trio an Vereinsheim überrascht + 50-Jähriger verletzt aufgefunden - Polizei sucht Zeugen +

Giessen (ots)

Cölbe: Sachbeschädigung an Vereinsheim -

Unbekannte trieben am Freitagabend (24. Oktober) ihr Unwesen auf dem Sportplatz in der Rosenstraße. Gegen 21.45 Uhr versuchten sie eine Fensterscheibe des Vereinsheimes einzuschlagen. Zeugen, die sich zu dieser Zeit in dem Vereinsheim aufhielten, nahmen einen Schlag gegen die Fensterscheibe wahr. Sie gingen anschließend nach draußen und sahen drei dunkel bekleidete Personen mit Kapuzen auf dem Kopf weglaufen. Den Schaden beziffert die Polizei mit knapp 300 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Marburg: Polizei sucht nach Vorfall am City-Parkhaus nach Zeugen -

Am Donnerstag, 9. Oktober, erhielt die Polizei gegen 12 Uhr die Mitteilung über eine verletzte Person in der Schulstraße. Diese lag in Höhe der Einfahrt zum City-Parkhaus auf einem Bürgersteig zwischen den Fahrradständern. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten 50-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen soll es zwischen dem Verletzten und einem unbekannten Mann zu einem verbalen Streit gekommen sein. Der Unbekannte soll dem 50-Jährigen daraufhin ins Gesicht geschlagen und nach ihm getreten haben, als dieser auf dem Boden lag. Dem Opfer ist eine Beschreibung des Angreifers nicht möglich. Die Polizei in Marburg ermittelt und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegengenommen.

Alisa Jockel, Pressesprecherin

