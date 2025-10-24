Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Anhänger samt Bagger gestohlen + Lkw kippt um + Zeugen nach Unfallflucht gesucht +

Giessen (ots)

Münzenberg: Anhänger samt Bagger gestohlen

Einen Anhänger samt Bagger stahlen Diebe im Zeitraum zwischen dem 11.10.2025 (Samstag), 14:00 Uhr und dem 22.10.2025 (Mittwoch), 08:00 Uhr in Gambach. Der Anhänger der Marke "Ifor Williams" war auf einem Firmengelände an der Landstraße zwischen Gambach und Griedel abgestellt. Beladen war er mit einem Bagger der Marke "Bobcat" sowie einer großen und zwei kleineren Schaufeln. Zeugen, die den Diebstahl des Anhängers samt Bagger beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06033 70430 an die Polizeistation Butzbach zu wenden.

Münzenberg: Lkw kippt um

Als der 27-jährige Fahrer eines Sattelzuges am Freitag (24.10.2025) gegen 02:50 Uhr an der Anschlussstelle Münzenberg von der L 3053 auf die A 45 in Fahrtrichtung Dortmund auffahren wollte, geriet der Anhänger ins Schlingern, sodass das mit Rüben beladene Gespann umkippte. Teile der Ladung fielen auf die Fahrbahn und das angrenzende Feld. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei vorläufig auf 10.000 EUR. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war die Anschlussstelle Münzenberg in nördliche Fahrtrichtung gesperrt.

Butzbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gegen 09:30 Uhr kam es am Donnerstagmorgen (23.10.2025) in Butzbach zu einer Unfallflucht. Ein grauer Kleinwagen mit FB-Kennzeichen fuhr, aus der Tepler Straße kommend, in den Kreisel in der Kleeberger Straße, unterhalb der Justizvollzugsanstalt, ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem blauen Audi Q2, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort. Unfallzeugen und Personen, die Hinweise auf einen grauen Kleinwagen mit FB-Kennzeichen und Unfallschäden geben können, werden gebeten mit der Butzbacher Polizei Kontakt aufzunehmen (Tel.: 06033 70430).

