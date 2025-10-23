Mittelhessen: MITTELHESSEN: Erinnerung: Tag des Einbruchschutzes am 26.10.2025 im Haus der Prävention in Wetzlar - Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

MITTELHESSEN: Erinnerung: Tag des Einbruchschutzes am 26.10.2025 im Haus der Prävention in Wetzlar - Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz

MITTELHESSEN: Erinnerung: Tag des Einbruchschutzes am 26.10.2025 im Haus der Prävention in Wetzlar - Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz

Erinnerung an den Beratungstermin anlässlich des Tages des Einbruchschutzes am Sonntag, den 26. Oktober 2025, in der Zeit 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr, im Haus der Prävention in Wetzlar, Ludwig-Erk-Platz 5, 35578 Wetzlar.

In der bevorstehenden "dunklen Jahreszeit" steigt das Risiko für Einbrüche erheblich. Daher ist es jetzt wichtig sich ausreichend vor ungebetenen Gästen zu schützen. Die Einbrecher bekommen in der Dunkelheit Schutz- die perfekte Tarnung um, ungestört in Häuser und Wohnungen einzudringen. Häuser, in denen kein Licht brennt, signalisieren Abwesenheit, was die Täter wiederum anlockt. Gerade in den Ferien und an den Weihnachtsfeiertagen stehen viele Häuser und Wohnungen leer, da die Bewohner verreisen oder ihre Verwandten besuchen. Das wissen auch die Einbrecher. Zudem sinkt in der dunklen Jahreszeit die Aufmerksamkeit der Nachbarn und Passanten. Im Sommer sind viele Menschen abends draußen, es gibt mehr Verkehr und Aktivitäten in den Straßen, was potenzielle Einbrecher abschrecken kann. Im Winter hingegen sind die Straßen oft leer und die Fenster der Häuser sind, bedingt durch die früh einsetzende Dunkelheit, häufig nicht einsehbar. Auch sind offene und besonders gekippte Fenster sowie ungesicherte Türen Einladungen für Einbrecher.

Wie man sich am besten schützen kann, darüber werden die kriminalpolizeilichen Beraterinnen des Polizeipräsidiums Mittelhessen Kriminalhauptkommissarin Zanke und Kriminalhauptkommissarin Jacob interessierte Bürgerinnen und Bürger am "Tag des Einbruchschutzes" informieren.

Darüber hinaus bieten die beiden Expertinnen an dem Tag auch eine telefonische Beratung an. Unter den Rufnummern 0641 - 7006 2050 und 06032 - 9181 13 erhalten Interessierte Antworten auf ihre Fragen rund um das Thema "Einbruchschutz".

Alisa Jockel

Pressesprecherin

