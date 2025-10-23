Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Mehrere Anzeigen nach Flucht vor Polizei + Bargeld und Schmuck gestohlen + In unverschlossenes Auto gegriffen +

Giessen (ots)

Glauburg / Ortenberg: Mehrere Anzeigen nach Flucht vor Polizei

Einer Streife der Polizeistation Büdingen fiel am Mittwochabend (22.10.2025) gegen 22:20 Uhr in Stockheim ein Mazda auf, an dem sich zwei unterschiedliche Kennzeichenschilder befanden. Als die Ordnungshüter Anhaltezeichen gaben, um das Fahrzeug und dessen Insassen einer Kontrolle zu unterziehen, beschleunigte der Fahrer des Mazda und flüchtete zunächst nach Selters, weiter über einen Feldweg in Richtung Konradsdorf und zurück nach Selters. Dort wurde er von der stationären Geschwindigkeitsmessanlage geblitzt. Der Mazda-Fahrer setzte seine Fahrt nach Ortenberg fort. Eine entgegenkommende Polizeistreife gab ihm ebenfalls Anhaltezeichen. Er fuhr jedoch an dieser Streife vorbei und schließlich in die Philipp-Glenz-Straße. Dort beschädigte der Mazda im Vorbeifahren drei parkende Fahrzeuge, ein Verkehrsschild und einen Laternenmast. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug in der Straße "Am Mühltor" ab und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizisten den 27-jährigen Fahrer an seiner Wohnanschrift in Glauburg fest. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt der 27-Jährige nicht. Außerdem fanden die Beamten im Rahmen der Durchsuchung bei dem Glauburger noch kleinere Mengen illegaler Betäubungsmittel. Ein Arzt führte auf der Büdinger Polizeistation eine Blutentnahme durch. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der 27-Jährige in der Nacht wieder entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Rosbach: Bargeld und Schmuck gestohlen

Schmuck und Bargeld sind die Beute von Einbrechern, die am Mittwochabend (22.10.2025) in Ober-Rosbach zuschlugen. Durch ein Fenster stiegen sie in ein Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße ein. Die Tat ereignete sich zwischen 18:30 Uhr und 20:05 Uhr. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: In unverschlossenes Auto gegriffen

Zwischen 02:20 Uhr und 02:30 Uhr öffnete ein Dieb am Donnerstag (23.10.2025) in Butzbach einen unverschlossenen blauen Mazda CX-5. Das Fahrzeug war in der Roßbrunnenstraße abgestellt. Der Langfinger griff sich unter anderem ein mobiles Navigationsgerät, eine Brille und einen Schlüssel für einen Wohnwagen. Mit diesem Schlüssel öffnete er den Wohnwagen und durchsuchte ihn. Hier ließ er jedoch nichts mitgehen. Der Eigentümer sah den Täter, als dieser sich im Wohnwagen befand und sprach ihn an. Daraufhin lief der Unbekannte in Richtung Hallenbad davon. Der Täter war mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Butzbacher Polizei unter Tel.: 06033 70430 entgegen. Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen offensichtliche Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

