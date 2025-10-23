Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Graffiti gesprüht + mit Luftdruckwaffe geschossen

Giessen

Dillenburg: Graffiti gesprüht

Zwischen 17:00 Uhr am Dienstag (21.10.2022) und 12:00 Uhr am Mittwoch (22.10.2025) sprühten Unbekannte einen neun Meter langen Schriftzug mit roter Farbe an die Wand des Jugendamts am Europaplatz. Der Schaden wird mit 1.200 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Wetzlar-Hermannstein: mit Luftdruckwaffe geschossen

Etwa zehnmal schoss in der vergangenen Nacht (23.10.2025) ein 53-Jähriger mit einer Luftdruckwaffe in Richtung eines Ladens in der Blasbacher Straße. Er beschädigte durch die Schüsse das Schaufenster. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Zeugen hatten gegen 01:35 Uhr die Polizei informiert, die den Wetzlarer, der zunächst auf einem Fahrrad flüchtet, an seiner Wohnanschrift festnahmen. Die Luftdruckwaffe wurde aufgefunden und sichergestellt. Der 53-Jährige, der sich offenbar in einer persönlichen Ausnahmesituation befand, wurde in einem Psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt und aufgenommen. Er muss nun mit Anzeigen gegen das Waffengesetz und wegen Sachbeschädigung rechnen.

