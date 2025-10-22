Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Aufmerksame Streife und hartnäckige Ermittler + Überfall auf Kiosk + Fenster aufgebrochen + In Bauwagen eingestiegen + Cabriodach aufgeschnitten +

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Butzbach: Aufmerksame Streife und hartnäckige Ermittler

Mitte September fiel einer Streife der Polizeistation Butzbach im Butzbacher Stadtgebiet ein Aufsitzrasenmäher samt Anhänger auf. Auf der Ladefläche des Anhängers beförderte der Fahrer, ein 16-jähriger aus Butzbach, mehrere Personen auf einer Bierzeltgarnitur. Die Ordnungshüter stoppten das Gefährt und führten eine Kontrolle durch. Außerdem zogen sie ihre Kollegen des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau hinzu. Die Polizisten stellten das gesamte Gespann sicher. Bei genauerer Betrachtung des Aufsitzrasenmähers durch die Wetterauer Verkehrsexperten stellten diese fest, dass das Fahrzeug kurzgeschlossen wurde, sodass sich der Verdacht eines Diebstahls ergab. Im Zuge der aufwendigen Ermittlungen legte der 16-Jährige einen vermeintlichen Eigentumsnachweis vor, der jedoch durch weitere Ermittlungen als gefälscht entlarvt werden konnte. Den Beamten gelang es nun den rechtmäßigen Eigentümer zu ermitteln und ihm das Fahrzeug wieder auszuhändigen. Den Anhänger beschlagnahmten die Polizisten und prüfen derzeit noch dessen Herkunft. Gegen den Jugendlichen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Friedberg: Überfall auf Kiosk

Gegen 22:00 Uhr betrat am Dienstagabend (21.10.2025) ein dunkel gekleideter Mann einen Kiosk in der Friedberger Haagstraße. Mit gezogener Schusswaffe forderte er einen Mitarbeiter auf, ihm Geld aus der Kasse auszuhändigen. Der Mitarbeiter gab dem Unbekannten daraufhin eine geringe Summe Bargeld. Danach flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Stadtkirche. Er wird als etwa 25 Jahre alt und circa 165 cm groß, mit dünner Statur und schmalem Gesicht beschrieben. Der Unbekannte habe Deutsch gesprochen. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Schuhen. Außerdem war er maskiert. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist die beschriebene Person am Dienstagabend in Friedberg aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität des gesuchten Mannes geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Friedberger Kripo telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Rockenberg: Fenster aufgebrochen

Einbrecher versuchten im Höhenweg in Oppershofen zunächst den Rollladen einer Balkontür im ersten Stock eines Einfamilienhauses hochzudrücken. Nachdem dies misslang, beschädigten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Unbekannten jedoch nicht, das Haus zu betreten oder etwas zu stehlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 11.10.2025 (Samstag), 16:00 Uhr bis zum 21.10.2025 (Dienstag), 12:00 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: In Bauwagen eingestiegen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (16.10.2025), 18:00 Uhr und Freitag (17.10.2025), 06:30 Uhr stieg ein Dieb in der Mozartstraße durch ein Fenster in einen Bauwagen ein. Der Unbekannte ließ eine Jacke der Marke "Engelbert Strauss" mitgehen. Verdächtige Beobachtungen zur genannten Zeit können der Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 mitgeteilt werden.

Niddatal: Cabriodach aufgeschnitten

Das Dach eines weißen Golf Cabrios schnitt ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag (21.10.2025), 21:15 Uhr bis Mittwoch (22.10.2025), 07:20 Uhr in der Altenstädter Straße in Kaichen auf. Der Langfinger griff sich eine Tasche, die auf dem Beifahrersitz abgelegt war. In der Tasche befand sich ein Portemonnaie mit verschiedenen Karten und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell