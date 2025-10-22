Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: GIEßEN: Falscher Wurfzettel im Umlauf - Polizei Gießen stellt klar: Nicht von der Polizei herausgegeben

Giessen (ots)

Derzeit kursiert in der Gießener Weststadt ein Wurfzettel, der den Eindruck erweckt, von der Polizeidirektion Gießen bzw. von der Leiterin der Direktion herausgegeben worden zu sein. Wir schließen nicht aus, dass der Wurfzettel weiter in Gießen verbreitet wird. Die Polizei Gießen stellt hierzu klar: Dieses Schreiben stammt nicht von der Polizei und wurde auch nicht von der Direktionsleiterin verfasst oder autorisiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen steht das Schreiben im Zusammenhang mit der für das letzte Novemberwochenende angekündigten Gründungsversammlung einer AfD Jugendorganisation in den Hessenhallen in Gießen und den hierzu erwarteten Versammlungen.

Die Inhalte und Aussagen des Schreibens stehen in keinem Zusammenhang mit offiziellen Mitteilungen der Polizei. Es handelt sich um ein gefälschtes Dokument, das offensichtlich den Anschein einer polizeilichen Information erwecken soll.

Die Polizei Gießen weist darauf hin, dass offizielle Informationen und Mitteilungen ausschließlich über die bekannten und geprüften Kommunikationskanäle veröffentlicht werden - insbesondere über die Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Mittelhessen, die Internetseite der Polizei Hessen sowie die verifizierten Social-Media-Auftritte der Polizei (Facebook: Polizei Mittelhessen, Instagram: polizei_mh, WhatsApp: Polizei Mittelhessen, "X": @polizei_mh).

Angesichts der bevorstehenden Veranstaltungen am letzten Novemberwochenende und der damit verbundenen Demonstrationslagen bittet die Polizei die Bevölkerung, nicht auf inoffizielle oder zweifelhafte Informationen zu reagieren, sondern sich bei Fragen oder Unsicherheiten direkt an die Polizei oder die offiziellen Informationsquellen zu wenden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell