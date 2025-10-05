Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - 44-Jähriger verursacht Unfall

Polizei stellt Atemalkohol fest

Am Samstag wurde die Polizei um 13.55 Uhr zu einem Unfall in die Hauptstraße gerufen. Ein 44-Jähriger war mit seinem Mercedes in Richtung Rathaus unterwegs. Hierbei wollte er an einem geparkten Range Rover vorbeifahren. Er übersah allerdings einen entgegenkommenden 45-Jährigen, der mit einem BMW entgegenkam. Der BMW-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedesfahrer verhindern zu können. Hierbei wurde sein Fahrzeug an der Gehwegkante beschädigt. Der 44-Jährige kollidierte, weil er den BWM zu spät erkannte, mit dem geparkten Range Rover. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten bei dem 44-jährigen Mercedesfahrer deutlichen Alkoholgeruch war. Er musste daher Blut und seinen Führerschein abgeben. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Gesamtschaden beträgt 11.000 Euro. Der Mercedesfahrer sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

