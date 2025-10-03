Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach-Ringingen - Polizei sorgt für Sicherheit

Informationen der Polizei zur Einsatzlage am Freitag in Erbach-Ringingen.

Ulm (ots)

Am heutigen Freitag fand eine Veranstaltung der Partei Alternative für Deutschland in Ringingen im Alb-Donau-Kreis statt.

Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sowie einer angemeldeten Gegenkundgebung zu gewährleisten, führte das Polizeipräsidium Ulm entsprechende Einsatzmaßnahmen durch. Dabei wurde die Polizei Ulm auch durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Insgesamt waren rund hundert Beamte im Einsatz.

Die Veranstaltung und Kundgebung verliefen ohne polizeilich relevante Ereignisse. Die Polizei setzte bei ihren Maßnahmen auf Kommunikation und Transparenz und arbeitete eng mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis als zuständige Versammlungsbehörde zusammen.

Das von der Polizei im Vorfeld gewählte Sicherheitskonzept hat sich bewährt. Die Teilnehmerzahl an der Veranstaltung sowie Gegenkundgebung lag nach Schätzungen der Polizei jeweils im niedrigen dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell