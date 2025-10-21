Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Promillefahrer verursachen Unfälle + Beim Spurwechsel Omnibus gestreift + Gefahrgutkontrollen im südlichen Lahn-Dill-Kreis

Giessen (ots)

LAHN-DILL-KREIS

Haiger und Greifenstein-Allendorf: Promillefahrer verursachen Unfälle

Herborner Polizisten wurden gestern Abend (20.10.2025) zu einem Unfall auf die L3324 gerufen. Eine 56-Jährige war mit ihrem Daimler von Biskirchen kommend in Allendorf unterwegs. An der Kreuzung zur Brückenstraße verlor sie gegen 19:40 Uhr in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über ihren grauen Kleinwagen, fuhr geradeaus weiter über eine Grünfläche und krachte in einen Gartenzaun und den dahinter gelegenen Baum. Der Unfallschaden beläuft sich auf 5.500 Euro. Die 56-Jährige verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 1,7 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Die Fahrerin muss sich nun wegen Trunkeinheit im Straßenverkehr verantworten.

In Haiger hatte sich ein 51-Jähriger mit knapp 1,5 Promille hinter das Steuer seines BMWs gesetzt. In der Aubachstraße prallte er gegen 19:55 Uhr am gestrigen Abend in das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten roten Peugeot 2008. Der BMW-Fahrer musste mit zur Wache. Dort entnahm ein hinzugezogener Arzt ihm eine Blutprobe. Der Gesamtunfallschaden wird mit 13.000 Euro beziffert.

Die beiden Unfallfahrer müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wetzlar- Beim Spurwechsel Omnibus gestreift

Am Neustädter Platz fuhr am Sonntagmorgen (19.10.2025) ein weißer Seat auf der linken Abbiegespur. Beim Fahrstreifenwechsel auf die rechte Spur streifte der Seat einen grauen Mercedes-Benz Fanbus an der vorderen linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall um 07:58 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem weißen Seat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Lahn-Dill-Kreis: Gefahrgutkontrollen im südlichen Lahn-Dill-Kreis

Gemeinsam mit der Gefahrgutüberwachung des Lahn-Dill-Kreises und der Unterstützung des Regierungspräsidiums Gießen führten die Verkehrsspezialisten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill Gefahrgutkontrollen in Hüttenberg, Wetzlar und Aßlar durch. Zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr kontrollierten sie am Montag (20.10.2025) zahlreiche Lkws. Insgesamt stellten die Beamten zehn Verstöße gegen die Bestimmungen des Gefahrgutrechts, unter anderem falsche bzw. fehlende Beförderungspapiere und fehlende Ladungssicherungen fest, was eine Untersagung der Weiterfahrt und Bußgeldverfahren zur Folge hatte.

Neben den genannten Verstößen ahndeten die Ordnungshüter auch Gurtverstöße, Geschwindigkeitsverstöße und Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten.

Einen mit Schotter beladenen 7,5 Tonner hielten die Kontrolleure an. Aufgrund des Wiegescheins stellte sich schnell heraus, dass der Lkw um fast 25 Prozent überladen war. Es folgte eine Untersagung der Weiterfahrt, sowie die Anordnung einer Teilumladung des Schotters. Den Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis erwartet ein Bußgeld von 95 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister. Weil er mit 89 km/h statt der erlaubten 60 km/h unterwegs war, muss ein Brummifahrer aus Aßlar 175 Euro Bußgeld zahlen und mit einem Punkt im Fahrerlaubnisregister rechnen. 1.300 Euro Sicherheitsleistung kamen auf einen polnischen Lkw-Fahrer zu. Dieser hatte statt der genehmigten drei beladenen Fahrten in Deutschland insgesamt 12 Fahrten durchgeführt.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell