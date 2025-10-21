Mittelhessen: Landkreis GIESSEN: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Giessen (ots)

Grünberg: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Grünberg: Verkehrsunfall mit verstorbener Person

Heute Morgen (21. Oktober) kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen verstarb. Der Mann war gegen 07.25 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße 151 von Ettingshausen in Richtung Harbach unterwegs und kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen einen Baum. Rettungskräfte kümmerten sich um den nicht ansprechbaren Fahrer. Ein Rettungshubschrauber flog den 59-jährigen in eine Klinik. Trotz der eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb er.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Sachverständiger hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis 10.45 Uhr gesperrt werden.

Sabine Richter, Pressesprecherin

