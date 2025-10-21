PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Landkreis GIESSEN: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Giessen (ots)

Grünberg: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Grünberg: Verkehrsunfall mit verstorbener Person

Heute Morgen (21. Oktober) kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen verstarb. Der Mann war gegen 07.25 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße 151 von Ettingshausen in Richtung Harbach unterwegs und kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen einen Baum. Rettungskräfte kümmerten sich um den nicht ansprechbaren Fahrer. Ein Rettungshubschrauber flog den 59-jährigen in eine Klinik. Trotz der eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb er.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Sachverständiger hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis 10.45 Uhr gesperrt werden.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren