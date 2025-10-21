Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Vermisster 15-Jähriger aus Marburg wieder da (Bezug zur Pressemeldung vom 29.09.2025 - 20:35 Uhr)

Giessen (ots)

Der seit Samstag, 28. September 2025, vermisste 15-Jährige aus Marburg ist wieder zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder des ehemals Vermissten aus ihren Internetportalen zu löschen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

