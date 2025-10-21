PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Vermisster 15-Jähriger aus Marburg wieder da (Bezug zur Pressemeldung vom 29.09.2025 - 20:35 Uhr)

Giessen (ots)

Der seit Samstag, 28. September 2025, vermisste 15-Jährige aus Marburg ist wieder zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder des ehemals Vermissten aus ihren Internetportalen zu löschen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

