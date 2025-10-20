Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Auf der Flucht beobachtet + Über Wintergartendach geklettert + Vollendeter und versuchter Einbruch + In Metzgerei eingedrungen + Acht Autos geöffnet + Terrassentür hält stand + u.v.m.

Giessen (ots)

Karben: Auf der Flucht beobachtet

Drei Einbrecher drangen am Freitagvormittag (17.10.2025) zwischen 10:45 Uhr und 12:00 Uhr durch einen Wintergarten in ein Einfamilienhaus in der Straße "Taunusblick" in Rendel ein. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Ein Zeuge beobachtete die drei Täter, als diese über die Straße "Taunusblick" in Richtung Süden flüchteten. Alle drei Personen seien unter 30 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Zwei Personen seien eher schmächtig gewesen, eine kräftig. Einer der Männer trug eine Umhängetasche bei sich. Die Ermittler der Kripo aus Friedberg fragen: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind die beschriebenen drei Männer oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Männern machen? Alle Hinweise werden telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

Bad Vilbel: Über Wintergartendach geklettert

Über das Dach eines Wintergartens gelangten Einbrecher an ein Fenster im Obergeschoss eines Wohnhauses im Harheimer Weg in Massenheim. Sie öffneten das Fenster gewaltsam und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten die Täter alle Räume und erbeuteten mehrere Uhren. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag (17.10.2025), 15:30 Uhr bis Samstag (18.10.2025), 00:30 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Vollendeter und versuchter Einbruch

Zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr stiegen Einbrecher am Samstag (18.10.2025) durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Ockstadt ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume des Hauses und ließen Bargeld und Parfum mitgehen. Außerdem versuchten sie ein Fenster eines Einfamilienhauses in der "Schlesische Straße" aufzubrechen, scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen 16:45 Uhr und 20:25 Uhr. In beiden Fällen bittet die Friedberger Kriminalpolizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Ermittlungsverfahren nach nationalsozialistischen Parolen

Gegen 16:20 Uhr meldeten Zeugen am Samstag (18.10.2025) der Büdinger Polizei mehrere Männer, die in der Obergasse herumgegrölt und dabei auch mehrfach nationalsozialistische Parolen gerufen hatten. Eine Streife der Polizeistation Büdingen traf nach dem Hinweis von mehreren Zeugen zwei Männer an, die im Verdacht stehen, die Parolen gerufen zu haben. Nach Feststellung der Personalien wird nun gegen die 35 und 32 Jahre alten Männer wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Reichelsheim: In Metzgerei eingedrungen

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag (18.10.2025), 13:00 Uhr und Montag (20.10.2025), 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer Metzgerei in der Wiesengasse in Weckesheim. Beute machten sie nach bisherigem Kenntnisstand nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Acht Autos geöffnet

Insgesamt acht Autos öffneten Diebe in der Nacht zu Donnerstag (17.10.2025) in Ostheim. Zwischen 02:45 Uhr und 05:00 Uhr zogen die Unbekannten durch die Rathausstraße, die Bachgasse, den Bornhofener Weg sowie die Straßen "Am Anger", "Neuer Weg" und "Am Brückenweg". Teilweise schlugen sie Scheiben an den Fahrzeugen ein, teils nutzten sie es aus, dass Fahrzeuge nicht verschlossen waren. Zwar wurden die Täter nicht in allen Autos fündig, doch erbeuteten sie unter anderem Bargeld, Bankkarten, einen Laptop und ein Handy. Zeugenhinweise können der Butzbacher Polizei mitgeteilt werden (Tel.: 06033 70430).

Ortenberg: Hakenkreuzschmierereien an Schule

An der Gesamtschule Konradsdorf beschmierten Unbekannte eine Sporthalle und den Sportplatz mit Hakenkreuzen und rassistischen Parolen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (04.10.2025), 06:00 Uhr und Samstag (18.10.2025), 14:30 Uhr. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden bei der Polizei in Büdingen telefonisch unter 06042 96480 entgegengenommen.

Karben: Terrassentür hält Aufbruchsversuchen stand

Ohne Beute blieben Einbrecher, die sich zwischen Montag (13.10.2025), 07:00 Uhr und Donnerstag (16.10.2025), 11:00 Uhr an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Wilhelm-Busch-Straße in Klein-Karben zu schaffen machten. Die Terrassentür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Friedberger Kripo unter der Rufnummer 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: In Reihenhaus eingestiegen

Im Zeitraum von Montag (13.10.2025), 19:00 Uhr bis Samstag (18.10.2025), 10:45 Uhr beschädigten Einbrecher die Terrassentür eines Reihenhauses in der Hermann-Gmeiner-Straße in Bad Vilbel. Die Täter betraten das Haus, entwendeten jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Ortenberg: Geldbeutel aus Opel gestohlen

Ein Dieb beschädigte in der Zeit zwischen Donnerstag (16.10.2025), 22:30 Uhr und Freitag (17.10.2025), 09:30 Uhr eine Scheibe eines orangefarbenen Opel Adam. Das Fahrzeug parkte im Millionenweg in Selters. Der Langfinger griff sich einen Geldbeutel mit Bargeld, der auf dem Beifahrersitz lag. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell