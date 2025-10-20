Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Werkzeuge erbeutet + Kellerverschläge aufgebrochen + Fußgänger ausgewichen - in Pkw gekracht + Motorradfahrer verursacht Unfall und flüchtet + Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall

Giessen (ots)

Cölbe: Werkzeuge erbeutet

Mehrere Werkzeuge ließen Einbrecher am Wochenende aus einem Container in der Straße "Cölber Eck" mitgehen. In der Zeit von Samstag (18. Oktober) 14 Uhr bis Sonntag (19. Oktober) 11 Uhr brachen sie den Container auf und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Den Wert des Diebesgutes schätzt die Polizei auf knapp 1.600 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Marburg-Wehrda: Mehrere Kellerverschläge aufgebrochen

Unbekannte trieben in der Nacht von Freitag auf Samstag ihr Unwesen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Paradies". Sie brachen insgesamt vier Kellerverschläge auf und nahmen Werkzeug mit. Ob die Diebe noch mehr Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf mindestens 100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen Freitag (17. Oktober) 20.30 Uhr und Samstag (18. Oktober) 8.30 Uhr, verdächtige Personen in dem Mehrfamilienhaus beobachteten. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Neustadt: Fußgänger ausgewichen - in Pkw gekracht

Ein 25-jähriger Fahrer war mit seinem BMW am Sonntagmorgen (19. Oktober) gegen 6.50 Uhr auf der Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 115 wich er einem Fußgänger aus und krachte in einen geparkten Opel. Der 25-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 20.000 Euro. Die Ermittlungen zu der Identität des Fußgängers laufen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall am Sonntagmorgen beobachteten. Sie werden gebeten die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu kontaktieren.

L3071-Stadtallendorf-Wolferode: Motorradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am späten Samstagnachmittag (18. Oktober) gegen 17:50 Uhr auf der Landstraße 3071 zwischen den Ortschaften Hatzbach und Wolferode nach Zeugen. Der Fahrer eines VW T-Cross und ein Motorradfahrer waren in dieser Reihenfolge auf der Landstraße aus Richtung Wolferode kommend in Richtung Hatzbach unterwegs. Im Bereich der "Lingelmühle" überholte der Biker den VW und übersah einen entgegenkommenden Seat Leon. Der 40-jährige Seat-Fahrer versuchte dem Motorrad auszuweichen und touchierte hierbei die linke Fahrzeugseite des VW's. Im weiteren Verlauf verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verletzte sich leicht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 23.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den flüchtenden Biker geben? Laut Zeugenangaben war das Motorrad schwarz und hatte silberne Koffer. Zudem war es mit einem Sozius besetzt. Beide trugen schwarze Kleidung. Zeugen werden gebeten die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu informieren.

Kirchhain: Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall

Berauscht setzte sich am Sonntagabend (19. Oktober) ein 36-Jähriger hinter das Steuer seines Fords und fuhr los. Der Fahrer war gegen 19.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Frankfurter Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 5 geriet er in den Gegenverkehr und krachte mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei mit 24.000 Euro beziffert. Zudem waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 36-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von knapp 1,9 Promille. Der Fahrer musste mit zur Wache. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. Auf den aus Wetter stammenden Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen seiner Trunkenheitsfahrt zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell