Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: LANDKREIS WETTERAU: Vermisster aus Karben wohlauf
Giessen (ots)
--
Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst vom 16.10.2025, 11.21 Uhr
Der Vermisste wurde angetroffen und ist wohlauf.
Die Redaktionen werden gebeten das Foto des Vermissten aus den Onlineportalen zu entfernen.
