Mittelhessen: LANDKREIS WETTERAU: Vermisster aus Karben wohlauf

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst vom 16.10.2025, 11.21 Uhr

Der Vermisste wurde angetroffen und ist wohlauf.

Die Redaktionen werden gebeten das Foto des Vermissten aus den Onlineportalen zu entfernen.

