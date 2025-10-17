Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Diebe auf Friedhof unterwegs + grüner VW Golf beschädigt - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Gladenbach: Diebe auf Friedhof unterwegs

Diebe machten sich in der Zeit von Samstag (11. Oktober) 11 Uhr bis heute Morgen (17. Oktober) 9 Uhr an einem Grab auf dem Friedhof in der Marburger Straße zu schaffen. Sie ließen eine Bronzegrabschale mitgehen. Angaben zum Wert der Schale sind der Polizei noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 entgegen.

Marburg: Grüner VW Golf beschädigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Dienstag (14. Oktober) nach Zeugen. Ein grüner VW Golf stand zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums Marburg in der Straße "Am Krekel". Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem Fahrzeug mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Fahrzeugfront des Golfs. Den Blechschaden an dem grünen Pkw schätzt die Polizei auf knapp 800 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 anzurufen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell