Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: BUTZBACH - KIRCH-GÖNS: Auffahrunfall auf der B3 fordert vier Verletzte
Giessen (ots)
--
An einer Baustellenampel auf der Bundesstraße 3 bei Kirch-Göns prallte heute Nachmittag, gegen 13:30 Uhr, eine A-Klasse in das Heck eines dort wartenden Transporters.
Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 60-jährige Fahrer des Benz den vor ihm wartenden VW Transporter übersah. Nach dem Aufprall fing die A-Klasse Feuer. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer konnten rechtzeitig das Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr rückte an und löschte den brennenden Mercedes. Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Der Unfallfahrer im Benz sowie dessen Beifahrer - beide aus Butzbach - trugen leichte Verletzungen davon. Die beiden 33 und 60 Jahre alten Insassen im Transporter - beide leben in Langgöns - trugen ebenfalls leichte Verletzungen davon.
A-Klasse und Transporter sind nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.
Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahnen.
Während der Lösch-, Rettungs- und Reinigungsarbeiten musste die B3 voll gesperrt werden.
Angaben zur Höhe der Blechschäden können momentan noch nicht gemacht werden.
