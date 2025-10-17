Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: BUTZBACH - KIRCH-GÖNS: Auffahrunfall auf der B3 fordert vier Verletzte

Giessen (ots)

--

An einer Baustellenampel auf der Bundesstraße 3 bei Kirch-Göns prallte heute Nachmittag, gegen 13:30 Uhr, eine A-Klasse in das Heck eines dort wartenden Transporters.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 60-jährige Fahrer des Benz den vor ihm wartenden VW Transporter übersah. Nach dem Aufprall fing die A-Klasse Feuer. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer konnten rechtzeitig das Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr rückte an und löschte den brennenden Mercedes. Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Der Unfallfahrer im Benz sowie dessen Beifahrer - beide aus Butzbach - trugen leichte Verletzungen davon. Die beiden 33 und 60 Jahre alten Insassen im Transporter - beide leben in Langgöns - trugen ebenfalls leichte Verletzungen davon.

A-Klasse und Transporter sind nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahnen.

Während der Lösch-, Rettungs- und Reinigungsarbeiten musste die B3 voll gesperrt werden.

Angaben zur Höhe der Blechschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell