FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Klinikgebäude

Wetter (Ruhr) (ots) - Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 12:07 Uhr zu einem Wasserschaden in einem Gebäude im Hülsenweg im Ortsteil Esborn alarmiert. Hier gab der Anrufer an, dass seine Kellerräumlichkeiten unter Wasser stehen würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass eine Fläche von rund 50 Quadratmetern circa 1,5 Meter unter Wasser stand. Das Wasser wurde mit zwei ...

