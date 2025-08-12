FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Klinikgebäude
Wetter (Ruhr) (ots)
Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel, Wengern und Esborn wurden am Montag, 11.08.2025, um 19:55 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Klinikgebäude in der Lothar-Gau-Straße alarmiert. Hier hatte im ersten Obergeschoss ein Rauchmelder ausgelöst, da der Käse einer Pizza im Ofen zu heiß geworden war. Der Bereich wurde natürlich belüftet und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben. Feuerwehr und Rettungsdienst konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de
Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell