FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Montagmittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 12:07 Uhr zu einem Wasserschaden in einem Gebäude im Hülsenweg im Ortsteil Esborn alarmiert. Hier gab der Anrufer an, dass seine Kellerräumlichkeiten unter Wasser stehen würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass eine Fläche von rund 50 Quadratmetern circa 1,5 Meter unter Wasser stand. Das Wasser wurde mit zwei Tauchpumpen entfernt und draußen in einen Teich geleitet. Durch den Energieversorger "AVU" wurde der Haupthahn des Gebäudes abgedreht. Da kein Wasser mehr nachlief, wurde der Eigentümer an einen Klempner verwiesen und die Feuerwehr konnte den Einsatz nach rund 120 Minuten beenden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Grundschöttel wurden um 12:52 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Breslauer Straße alarmiert. Hier gab der Anrufer an, dass eine Solaranlage auf dem Dach brennen würde. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte zunächst keine Feststellung gemacht werden. Die weitere Erkundung ergab, dass ein Solarteil auf dem Dach abgedampft hat. In Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft wurde die Solaranlage abgeschaltet. Parallel wurde über die Drehleiter das Dach mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde anschließend dem Mitarbeiter übergeben und die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 35 Minuten beenden.

