PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Auto geklaut + 50-Jähriger muss seinen Rausch in der Zelle ausschlafen + Einbrecher in der Bannstraße

Giessen (ots)

Haiger- Auto geklaut

Vom Hof eines Autohauses in der Siegener Straße stahlen Unbekannte zwischen dem 11.10.2025 und vergangenen Samstag (18.10.2025), 10:00 Uhr einen weißen Renault. Der Trafic stand ohne Kennzeichen auf dem Hof. Die Polizei beziffert den Schaden mit 21.800 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder Hinweise zum Verbleib des Kleinbusses geben können, werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- 50-Jähriger muss seinen Rausch in der Zelle ausschlafen

Weil er rechtsradikale Parolen grölte und mit einem Messer einen Mann offensichtlich bedrohte, wurde in der Nacht zu Sonntag (19.10.2025) die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 00:10 Uhr alarmierten Passanten die Ordnungshüter und meldeten den erheblich alkoholisierten Mann im Bereich der Kirchstraße / Untergasse. Diese rückten aus und nahmen den Wetzlarer vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über 2 Promille. Seinen Rausch musst er in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen. Auf ich kommen nun Anzeigen wegen Bedrohung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu.

Wetzlar- Einbrecher in der Bannstraße

In der Bannstraße drangen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Zwischen dem 12.10.2025 und dem 17.10.12025 brachen sie die Terrassentür auf und verschafften sich Zutritt zur Wohnung. In dieser durchsuchten sie die Räume und stahlen Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf 750 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 15:58

    Mittelhessen: BUTZBACH - KIRCH-GÖNS: Auffahrunfall auf der B3 fordert vier Verletzte

    Giessen (ots) - -- An einer Baustellenampel auf der Bundesstraße 3 bei Kirch-Göns prallte heute Nachmittag, gegen 13:30 Uhr, eine A-Klasse in das Heck eines dort wartenden Transporters. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 60-jährige Fahrer des Benz den vor ihm wartenden VW Transporter übersah. Nach dem Aufprall fing die A-Klasse Feuer. Der Fahrer und sein ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 15:27

    Mittelhessen: LANDKREIS WETTERAU: Vermisster aus Karben wohlauf

    Giessen (ots) - -- Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst vom 16.10.2025, 11.21 Uhr Der Vermisste wurde angetroffen und ist wohlauf. Die Redaktionen werden gebeten das Foto des Vermissten aus den Onlineportalen zu entfernen. Guido Rehr, Pressesprecher Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: +49 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren