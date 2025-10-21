Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Hakenkreuz-Aufkleber an Laterne + Kupferdiebe auf frischer Tat ertappt + mehrere vollendete und versuchte Einbrüche in Marburg

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Gladenbach: Hakenkreuz-Aufkleber an Laterne

Ein Zeuge meldete der Polizei am Montagmorgen (20. Oktober) gegen 10.45 Uhr einen Aufkleber mit einem Hakenkreuz-Symbol an einer Laterne in der Hainstraße. Unbekannte brachten diesen an der Unterseite des Lampenglases an. Das Entfernen des Aufklebers wurde veranlasst. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950.

Marburg-Cappel: Kupferdiebe auf frischer Tat ertappt

Drei Männer brachen am Montagabend (20. Oktober) in eine leerstehende Lagerhalle in der Marburger Straße ein. Einem Zeugen fiel gegen 23 Uhr der Schein einer Taschenlampe in der Lagerhalle auf. Er informierte den Polizei-Notruf. In dem Gebäude ertappten die Polizisten drei Einbrecher beim dem Versuch Kupfer zu klauen. Die Männer im Alter von 22, 43 und 49 Jahren hatten Aufbruchwerkzeug dabei. Sie sammelten bereits an mehreren Stellen Kupferrohre und legten diese für den Abtransport bereit. Die Beamten nahmen die drei Täter fest. Sie mussten mit auf die Wache, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung folgte. Die Männer wurden auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft wegen fehlender Haftgründe nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Gegen das Trio wird unter anderem wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Marburg: Aufgebrochener Baustellencontainer

Ohne Beute zu machen ließen Diebe am vergangenen Wochenende einen aufgebrochenen Baustellencontainer in der Frankfurter Straße / Gutenbergstraße zurück. Zunächst verschafften sie sich in der Zeit von Freitag (17. Oktober) 14 Uhr bis Montag (20. Oktober) 6.30 Uhr Zutritt auf das Baustellengelände und brachen den Container auf. Anschließend durchsuchten sie diesen nach Wertgegenständen. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf circa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Über Kellerfenster in Schule eingestiegen

Unbekannte verschafften sich am Wochenende zwischen Freitag (17. Oktober) 14 Uhr und Sonntag (19. Oktober) 10 Uhr über ein Kellerfenster Zutritt in eine Schule in der "Ockershäuser Allee". Anschließend hebelten sie mehrere Türen auf, durchwühlten das Gebäude und nahmen Bargeld mit. Angaben zur Höhe der Einbruchschäden können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 anzurufen.

Marburg: Tür vom Haus der Jugend hält stand

Einbrecher scheiterten an der Eingangstür eines Bürogebäudes vom "Haus der Jugend" in der Frankfurter Straße. Zwischen Samstagmittag (18. Oktober) 12.30 Uhr und Montagmorgen (20. Oktober) 6.50 Uhr versuchten sie die Tür aufzubrechen, die jedoch standhielt. Den Schaden an der Eingangstür beziffert die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Einbruch in Kita gescheitert

Unbekannte versuchten die Eingangstür sowie ein Fenster der "Evangelischen Kindertagesstätte" in der Berliner Straße aufzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte. Der Schaden wird auf knapp 400 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Zeit von Donnerstag (17. Oktober) 17 Uhr bis Montag (20. Oktober) 6.45 Uhr im Bereich der Kita verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Sie werden gebeten die Marburger Polizei unter (06421) 4060 anzurufen.

