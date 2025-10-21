Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Polizei informiert über Einsatzlage am letzten Novemberwochenende

Giessen (ots)

Die Polizei erreichen im Kontext der bevorstehenden Einsatzlage am letzten Novemberwochenende in Gießen vermehrt Nachfragen. So auch zu bevorstehenden Einschränkungen im Stadtgebiet.

Der Versammlungsbehörde der Stadt Gießen wurden bislang fünf Versammlungen angezeigt, die Veranstalter selbst erwarten dabei derzeit eine Gesamtteilnehmerzahl von über 10.000 Personen. Eine verifizierte Anzahl der Menschen, die sich an den Versammlungen beteiligen werden, liegt der Polizei aktuell nicht vor. Ebenso sind derzeit keine konkreten Gewaltaufrufe bekannt. Das Polizeipräsidium Mittelhessen bewertet eingehende Erkenntnisse tagesaktuell und stimmt sich fortlaufend mit den verantwortlichen Stellen, insbesondere Stadt und Landkreis Gießen und anderen Sicherheitsbehörden, eng ab.

Aufgrund der stattfindenden Versammlungen und Veranstaltungen rechnet die Polizei mit einem sehr hohen Personenaufkommen in ganz Gießen, was zwischenzeitlich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führen wird. Auch bei einer hohen Anzahl von Versammlungsteilnehmenden ist es Ziel und gemeinsame Aufgabe mit Stadt und Landkreis, die medizinische Notfallversorgung sowie die Erreichbarkeit von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sicherzustellen.

Der Präsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Torsten Krückemeier, erinnert an die neutrale Rolle der Polizei im Einsatz: "Demokratie bedeutet friedlichen Diskurs. Man muss die Meinung anderer nicht gutheißen, aber aushalten. Als Polizei ist es unser gesetzlicher Auftrag, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren. Unser Ziel ist es, die Sicherheit der Menschen in Gießen und gleichzeitig die Wahrung der Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Wir bereiten uns intensiv auf die bevorstehende Einsatzlage vor und stehen in engem Austausch mit unseren Sicherheitspartnern und den verantwortlichen Stellen. Dazu haben wir im Polizeipräsidium Mittelhessen einen Vorbereitungsstab eingerichtet, der bereits seit mehreren Wochen intensiv an der Vorbereitung und Planung des bevorstehenden Einsatzes arbeitet."

Um transparent zu sein und dem Bedürfnis nach Information nachzukommen, sprach der Polizeipräsident gemeinsam mit dem Gießener Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher bereits vor einigen Wochen vor Schaustellern und Vertretern der Gießener "Business Improvement Districts" über den anstehenden Einsatz.

Gestern Abend folgte Torsten Krückemeier zudem der Einladung des Magistrats der Stadt Gießen und informierte, ebenfalls zusammen mit dem Oberbürgermeister, Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen des Stadtparlaments über die bevorstehende Einsatzlage.

