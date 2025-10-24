Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt GIESSEN: Unbekannte schlagen 36-jährigen Passanten bewusstlos

Giessen (ots)

Gießen: Unbekannte schlagen 36-Jährigen bewusstlos

Ein 36-Jähriger Passant stieg am Mittwoch (22. Oktober) gegen 14.30 Uhr aus einem Linienbus an der Bushaltestelle "Feuerbachstraße" aus und lief in Richtung Herkules. In Höhe des Wiesecker Weg 62 sprach ihn ein Unbekannter an und es kamen wenig später plötzlich zwei weitere Personen hinzu. Diese schlugen ihn von hinten, so dass er auf den Boden fiel. Hier kam es neben den Schlägen auch zu Tritten und der 36-Jährige verlor sein Bewusstsein. Als er wieder wach wurde, waren bereits Rettungskräfte vor Ort und brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. In der Klinik bemerkte er, dass die Unbekannten womöglich sein Portemonnaie und ein Medikament gestohlen hatten.

Das Opfer konnte den Mann beschreiben, welcher ihn angesprochen hatte:

Der Tatverdächtige war etwa 1,80 Meter groß und hatte einen dunkleren Hautteint.

Er hatte eine normale Statur und wog schätzungsweise 80 bis 90 Kilogramm.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise:

Wer hat den Vorfall bemerkt?

Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität geben?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

