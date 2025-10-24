Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Scheiben eingeschlagen, Portemonnaies geklaut + Mann entblößt sich + Unfallzeugen gesucht +

Marburg: Scheiben eingeschlagen, Portemonnaies geklaut

Unbekannte schlugen in Marburg bei zwei Fahrzeugen Scheiben ein. In der Anne-Frank-Straße zerstörten sie zwischen Mittwoch (22.10.2025), 18:00 Uhr und Donnerstag (23.10.2025), 06:45 Uhr eine Scheibe eines blauen Opel Crossland. Aus einem Rucksack auf dem Beifahrersitz nahmen sie sich unter anderem ein Portemonnaie mit Bargeld und einen Laptop. Bei einem braunen Mercedes 190 E schlugen die Täter in der Leopold-Lucas-Straße zwei Scheiben ein und griffen sich einen Geldbeutel, der in der Mittelkonsole lag. Diese Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 07:15 Uhr. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel.: 06421 4060. Die Polizei rät: Lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Diebe sein.

Marburg: Mann entblößt sich

Als sie am späten Mittwochabend (22.10.2025) gegen 23:30 Uhr den Wehrdaer Weg entlang gingen, nahmen zwei 20 und 21 Jahre alte Frauen auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Nähe einer alten Tankstelle zwei Männer wahr, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren. Einer der beiden griff sich daraufhin in den Schritt, blieb in einem Hof stehen, zog sich die Hose herunter und begann zu mastubieren, während er zu den beiden Frauen schaute. Diese liefen daraufhin davon und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Der Mann wird als circa 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, kräftig, mit heller Haut und dunkelbraunen Haaren beschrieben. Er trug eine dunkle Winterjacke mit Kapuze und eine dunkle Jogginghose. Außerdem habe er eine markante, große Nase. Sein Begleiter, der ein paar Meter weiter wartete, wird ebenfalls auf circa 30 Jahre und 175 cm groß geschätzt. Der Begleiter war kräftig, hatte dunkle Haare und einen Vollbart. Bekleidet war auch er mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer dunklen Jogginghose. Zeugen, denen die beschriebenen Männer aufgefallen sind oder die Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06421 4060 bei der Kriminalpolizei Marburg zu melden.

Marburg: Unfallzeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Untertor" in Wetter touchierte am Donnerstagmorgen (23.10.2025) ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen braunen VW Passat, der vorwärts in einer Parklücke parkte. Der Unfall ereignete sich zwischen 08:40 Uhr und 09:10 Uhr. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach der Unfall durch ein rotes Fahrzeug verursacht worden sein könnte. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg (Tel.: 06421 4060).

