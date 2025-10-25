Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: +++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und des Polizeipräsidiums Mittelhessen: Solms: Drei Tote in Haus aufgefunden +++

Giessen (ots)

Heute gegen 11 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe aus Solms. Zeugen meldeten eine verletzte Person auf dem Hof eines Hauses im Ortsteil Niederbiel. Bei Eintreffen der ersten Streifen trafen die Beamten die Person mit Kopfverletzungen an. Rettungskräfte brachten die Person in ein Krankenhaus. Auf Nachschau im Haus fanden die Einsatzkräfte dort drei leblose Personen auf. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der drei Personen feststellen. Die Hintergründe sind derzeit unklar, Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun, wie die Personen zu Tode kamen. Die verletzte Person wird durch Polizei aktuell als Zeuge geführt. Es bestand keine Gefahr für Dritte.

Wir bitten höflich um Verständnis, dass aus Pietätsgründen und zum Schutze der Persönlichkeitsrechte der Hinterbliebenen derzeit keine weiteren Auskünfte - insbesondere zum Hergang und den genauen Hintergründen - erteilt werden können. Aufgrund der laufenden Ermittlungen erfolgen weitere Informationen frühestens Anfang nächster Woche und ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Wetzlar.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441-9180 zu melden.

Dr. Christopher Roth, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Wetzlar

Pierre Gath, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen

