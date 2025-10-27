Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Raub am Niddaufer + Bargeld und Schmuck erbeutet + Fußballfans angegriffen + Diebe flüchten mit blauem Auto + Terrassentüren beschädigt + Alarmanlage verscheucht Einbrecher +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Raub am Niddaufer

Kurz vor 22:00 Uhr war eine 61-jährige Frau aus Bad Vilbel am Samstagabend (25.10.2025) auf einem Fußweg in einer Parkanlage entlang der Nidda im Bereich des Gronauer Wegs unterwegs. Ein Unbekannter stieß die Frau von hinten zu Boden, griff sich ihre Handtasche und raubte zudem eine Uhr und Ringe. Danach flüchtete der Täter in Richtung des Sportparks und weiter am Niddaufer entlang. Er wird als circa 190 cm groß und mit breiter Statur beschrieben. Der Mann war dunkel gekleidet. Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer hat die Tat am Samstagabend beobachtet? Wem ist der beschriebene Täter aufgefallen? Hinweise werden unter Tel.: 06031 6010 entgegengenommen.

Gedern: Bargeld und Schmuck erbeutet

Bargeld und Schmuck sind die Beute von Einbrechern, die am Samstag (25.10.2025) zwischen 15:30 Uhr und 23:30 Uhr durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Gedern eindrangen. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten telefonisch mit der Friedberger Kripo unter 06031 6010 Kontakt aufzunehmen.

Friedberg: Fußballfans angegriffen

Vor der Augustinerschule griff am Samstagabend (25.10.2025) gegen 19:50 Uhr eine etwa zehnköpfige Gruppe vier andere Personen an. Die drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 22 und 27 Jahren waren als Fußballfans des FC St. Pauli erkennbar. Die teils vermummten Angreifer gaben sich als Fans von Eintracht Frankfurt zu erkennen und schlugen auf drei der vier Personen ein. Dabei raubten sie zwei Fanschals. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof. Drei der vier angegriffenen Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Butzbach: Diebe flüchten mit blauem Auto

Durch eine unverschlossene Seitentür gelangten zwei Männer am späten Freitagvormittag (24.10.2025) gegen 11:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Tuchbleiche" in Ebersgöns. Der Hausbewohner ertappte die beiden, als sie das Schlafzimmer durchsuchten. Die Unbekannten flüchteten daraufhin. Bei der Verfolgung gelang es dem Bewohner zunächst, einen der beiden Täter auf der Straße festzuhalten. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung stürzte der Mann jedoch und zog sich leichte Verletzungen am Knie zu. Der Täter konnte daher flüchten und stieg zu seinem Komplizen in ein blaues Auto, vermutlich einen VW Golf oder Polo, mit polnischem Kennzeichen. Mit diesem Fahrzeug fuhren die beiden Männer davon. Ein Täter wird als circa 30 - 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß und mit dunklerem Teint beschrieben. Er hatte eine Glatze, keinen Bart und war schwarz gekleidet. Der zweite Täter wird ebenfalls auf 30 - 40 Jahre alt geschätzt und war etwas kleiner als sein Komplize. Dieser Täter hatte einen Vollbart und trug ein schwarzes Basecap sowie schwarze Kleidung. Die Diebe erbeuteten Bargeld, einen Laptop und eine Armbanduhr. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität der beschriebenen Männer geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Butzbach zu wenden (Tel.: 06033 70430).

Limeshain: Terrassentüren beschädigt

Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr beschädigten Unbekannte am Samstagabend (25.10.2025) zwei Terrassentüren eines Einfamilienhauses in der Kurt-Moosdorf-Straße in Rommelhausen. Beute machten die Täter nach bisherigem Stand nicht. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise von Zeugen, denen am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind (Tel.: 06031 6010).

Karben: Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Vermutlich, weil er beim Versuch, die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Herrnwiesenweg in Petterweil aufzubrechen, eine Alarmanlage auslöste, flüchtete ein Unbekannter unverrichteter Dinge. Dem Täter gelang es nicht, ins Haus einzudringen. Die Tat ereignete sich am Freitagabend (24.10.2025) gegen 19:10 Uhr. Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

