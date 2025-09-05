Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Gützkow

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 05.09.2025 gegen 19.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Gützkow. Eine 24-jährige deutsche Fahrerin eines PKW BMW wollte die Zufahrtsstraße zur Tankstelle befahren. Dabei verwechselte sie Gas und Bremse und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Bankette zum Stehen. Beide Insassen blieben unverletzt. Der PKW BMW war nach dem Überschlag komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell