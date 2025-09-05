PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B105 mit zwei verletzten Personen

Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots)

Auf der B105 kam es am Freitag, den 05.09.2025 gegen 14.00 Uhr zwischen Ribnitz und Borg zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW. Die 64-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda, welche in Richtung Stralsund unterwegs war, kam aus noch unklaren Gründen nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die drei in die entgegengesetzte Richtung fahrenden Fahrzeugführer (Audi, Audi, Opel) versuchten so weitgehend wie möglich auszuweichen. In der Folge kam es dennoch zur Kollision. Bei dem Unfall wurde die 64-jährige deutsche Fahrzeugführerin schwer sowie eine weitere 60-jährige deutsche Audi- Fahrerin leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 18:30

    POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und Sachschaden

    Barth (LK VR) (ots) - Am 05.09.25 kam es gegen 14.15 Uhr auf der L 21, zwischen den Ortschaften Wieck und Prerow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 51- jähriger deutscher Urlauber befuhr mit seinem PKW Chevrolet die Landstraße aus Richtung Wieck kommend, in Richtung Prerow. In einer Rechtskurve kam der PKW auf Grund widriger Straßenverhältnisse ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:10

    POL-NB: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler

    Dargun (ots) - Am 05.09.2025 kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Bruderstorfer Straße in Dargun. Die 73-jährige Fahrzeugführerin kam von einer Nebenstraße und wollte die Fahrbahn in die gegenüberliegende Straße überqueren. Hierbei übersah sie den 60-jährigen Fahrzeugführer auf der Hauptstraße, der ebenfalls in die Straße einbiegen wollte. Es kam zu einer ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:09

    POL-NB: Geklautes Motorrad wieder aufgefunden

    Neubrandenburg (ots) - Am 04.09.2025 meldete sich ein Mann im Polizeihauptrevier Neubrandenburg und erklärte den Beamten, dass er soeben eines seiner Motorräder in Neubrandenburg festgestellt hat, welche Anfang August aus einer Garage durch unbekannte Täter entwendet wurden. Insgesamt verschwanden vor einem Monat vier restaurierte Motorräder und eine Schwalbe. Die Polizei berichtete am 04.August über den Diebstahl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren