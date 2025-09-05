PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler

Dargun (ots)

Am 05.09.2025 kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Bruderstorfer Straße in Dargun. Die 73-jährige Fahrzeugführerin kam von einer Nebenstraße und wollte die Fahrbahn in die gegenüberliegende Straße überqueren. Hierbei übersah sie den 60-jährigen Fahrzeugführer auf der Hauptstraße, der ebenfalls in die Straße einbiegen wollte. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch das Fahrzeug des Mannes einmal um die eigene Achse geschleudert wurde und dadurch mit einem weiteren Fahrzeug, in dem ein 73-jähriger Mann saß, kollidierte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die Fahrbahn vollgesperrt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Johanna Liebich
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:
Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache
oder jedes andere Polizeirevier wenden!

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

