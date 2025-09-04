PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erdbeeren auf dem Parkplatz - Unbekannte brechen in Verkaufsstand ein

Wolgast (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, dem 4. September 2025, wurde der Polizei gegen 06:15 Uhr ein beschädigter Erdbeerverkaufsstand auf einem Supermarktparkplatz in Wolgast gemeldet.

Bislang unbekannte Tatverdächtige hatten augenscheinlich über Nacht die Verkaufsluke des Standes gewaltsam geöffnet, Körbe aus dem Verkaufsraum geworfen sowie Erdbeeren auf dem Parkplatz verteilt.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand entstand durch die Beschädigung des Verkaufsstandes ein Schaden von ca. 250 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls und der Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Franziska Höhne
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:
Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache
oder jedes andere Polizeirevier wenden!

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

