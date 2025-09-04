Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erdbeeren auf dem Parkplatz - Unbekannte brechen in Verkaufsstand ein

Wolgast (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, dem 4. September 2025, wurde der Polizei gegen 06:15 Uhr ein beschädigter Erdbeerverkaufsstand auf einem Supermarktparkplatz in Wolgast gemeldet.

Bislang unbekannte Tatverdächtige hatten augenscheinlich über Nacht die Verkaufsluke des Standes gewaltsam geöffnet, Körbe aus dem Verkaufsraum geworfen sowie Erdbeeren auf dem Parkplatz verteilt.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand entstand durch die Beschädigung des Verkaufsstandes ein Schaden von ca. 250 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls und der Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell