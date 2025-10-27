Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Senior in der Neustadt geschlagen + Drahtspulen erbeutet + Nummernschilder verschwunden + Auffahrunfall entlarvt Promillefahrer +

Giessen (ots)

--

Wetzlar: Fußgänger geschlagen - Polizei bittet um Mithilfe -

Als ein 71-Jähriger Mann gestern Abend (26. Oktober) gegen 23.20 Uhr die Straße "Neustadt" entlanglief, kamen ihm in Höhe der "Hausnummer 68" drei Männer entgegen. Sie fragten ihn zunächst nach Geld. Der Senior entgegnete, kein Geld bei sich zu haben, worauf ihm einer der Männer mit der Faust ins Gesicht schlug. Das Trio rannte in Richtung "Neustädter Platz" davon. Das Opfer wurde leicht verletzt und kann keine Personenbeschreibungen des Trios abgeben. Die Polizei in Wetzlar ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachteten und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten die Telefonnummer (06441) 918-0 anzurufen.

Herborn-Merkenbach: Drahtspulen aus Lagerhalle geklaut -

Einbrecher brachen gestern Abend (26. Oktober) gegen 20 Uhr in die Lagerhalle eines Metallverarbeitungsunternehmens in der Weilburger Straße ein. Sie schnitten die Gitterstäbe an einem Fenster durch und schlugen anschließend die Scheibe ein. Im Inneren der Halle sammelten sie mehrere Drahtspulen zusammen, die sie mutmaßlich für einen späteren Abtransport auf dem Firmengelände auf eine Wiese legten. Der Polizei ist derzeit nicht bekannt, wie viele Spulen die Täter mitgenommen haben. Auch ist unklar, ob sie weiteres Diebesgut erbeuteten. Angaben zu den Einbruchschäden liegen ebenfalls noch nicht vor. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge gestern Abend auf dem Firmengelände in der Weilburger Straße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 entgegen.

Ehringshausen: Kennzeichen-Diebe auf Pendlerparkplatz unterwegs -

Diebe klauten am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitag (24. Oktober) 14 Uhr bis Samstag (25. Oktober) 16 Uhr die beiden Kennenzeichen eines Fiat Pandas. Das Auto stand in Ehringshausen auf einem "Pendlerparkplatz" an der Autobahnbahn 45. Zeugen die Hinweise zu dem Verbleib der gestohlenen Kennzeichen "LDK-XW 224" geben können, werden gebeten die Herborner Polizei unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 zu kontaktieren.

Haiger: Trunkenheitsfahrt endet mit Auffahrunfall -

Am frühen Samstagmorgen (25. Oktober) kam es gegen 3.30 Uhr auf der Bundestraße 277 bei Sechshelden, kurz vor der Autobahnbrücke, zu einem Auffahrunfall. Ein Klein-Laster und ein 3er BMW waren in dieser Reihenfolge auf der Bundestraße aus Richtung Haiger kommend in Richtung Dillenburg unterwegs. Der Klein-Lkw stand an der roten Ampel, als der 23-jähirge BMW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und in das Heck des Kleinlasters krachte. Der 23-jährige Fahrer sowie sein 19 Jahre alter Mitfahrer verletzten sich leicht. Ein weiterer Mitfahrer sowie der im Landkreis Marburg-Biedenkopf lebende 50-Jährige Fahrer des Kleinlasters kamen mit einem Schrecken davon. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 11.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei dem Auto-Fahrer Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest brachte es auf knapp 1,1 Promille. Es folgten eine ärztliche Blutentnahme. Der Dillenburger muss sich nun wegen seiner Trunkenheitsfahrt verantworten.

Alisa Jockel, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell