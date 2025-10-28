Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Smartphone geraubt + Einbruch in Firmengebäude + Ein Gebäude, vier Einbrüche + Ein Leichtverletzter und 45.000 EUR Schaden bei Unfall +

Butzbach: Smartphone geraubt

Auf seinem Nachhauseweg wurde ein 32-jähriger Mann aus Butzbach in der Nacht zu Dienstag (28.10.2025) gegen 02:15 Uhr in der Griedeler Straße in Höhe des McDonald's durch vier junge Männer und zwei Frauen angesprochen. Einer der jungen Männer schlug den 32-Jährigen ins Gesicht, packte ihn am Kragen und riss ihm schließlich das Smartphone aus der Hand. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter wird auf circa 20 Jahre alt geschätzt und habe eine leuchtend gelbe Jacke getragen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Personengruppe oder den Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Friedberger Kriminalpolizei zu melden.

Bad Vilbel: Einbruch in Firmengebäude

Zwei Einbrecher beschädigten am Dienstag (28.10.2025) gegen 02:50 Uhr ein Fenster auf der Rückseite eines Firmengebäudes in der Kasseler Straße und stiegen so in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und ließen eine Schatulle mit Bargeld in unbekannter Höhe mitgehen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen zwei verdächtige Personen aufgefallen sind, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Friedberg: Ein Gebäude, vier Einbrüche

In der Zeit zwischen Montag (27.10.2025), 18:30 Uhr und Dienstag (28.10.2025), 05:20 Uhr drangen Einbrecher durch ein Fenster in eine Praxis in einem Bürogebäude in der Straßheimer Straße ein. Von dort aus verschafften sich die Täter Zugang zu drei weiteren Unternehmen in diesem Gebäude. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld und zwei Laptops. Zeugenhinweise werden durch die Kriminalpolizei unter Tel.: 06031 6010 entgegengenommen.

Rosbach / Friedrichsdorf, A 5: Ein Leichtverletzter und 45.000 EUR Schaden bei Unfall

Gegen 22:40 Uhr verlor am Montagabend (27.10.2025) ein 46-jähriger Autofahrer aus Frankfurt auf regennasser Fahrbahn auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz die Kontrolle über seinen Ford Mustang. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und stieß mit dem VW Touran eines 24-jährigen Mannes aus Baden-Württemberg zusammen. Beide Fahrzeuge drehten und überschlugen sich und kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW-Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 45.000 EUR geschätzt.

