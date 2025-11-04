Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall in Baustelle, PM 2

Mannheim (ots)

Um kurz vor 7 Uhr ereignete sich auf der B 36 bei Mannheim-Rheinau ein Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Schwetzingen. Nach aktuellem Erkenntnisstand kam es in einer Baustelle zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen. Diese kamen zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Gegen 8:15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Strecke konnte wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell