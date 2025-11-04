PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis - Streitigkeiten unter Verkehrsteilnehmern eskalieren und lösen größeren Polizeieinsatz aus

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 03.11.2025 fuhr ein 16-Jähriger aus Wiesloch mit seinem E-Scooter auf dem parallel zur L594 verlaufenden Radweg und passierte dann die Straße Am Schwimmbad. Hierdurch fühlte sich ein dort fahrender 59-jährigen Pkw-Fahrer aus Mannheim gestört. Darüber war er so aufgebracht, dass er den 16-Jährigen zunächst zur Rede gestellt und ihn mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben soll.

Zu Hause berichtete der Jugendliche seinem 48-jähren Vater von dem Vorfall. Hiernach begaben sich Vater und Sohn gemeinsam zu dem Einkaufsmarkt, um nach dem Pkw-Fahrer zu suchen. Tatsächlich trafen sie auf dem Parkplatz des Marktes auf den Pkw-Fahrer, wo sich die beiden erwachsenen Kontrahenten sofort gegenseitig beleidigen und auch körperlich angingen. Der 59-Jährige zog hierbei ein Tierabwehrspray, welches wie eine Pistole aussah, aus seiner Tasche und hielt es dem Familienvater an den Kopf. Der Sohn des 59-Jährigen hatte bereits über den Notruf die Polizei verständigt, die dann umgehend mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort kam. Die Beamten konnten die Situation beruhigen und stellten das vom 59-Jährigen zur Bedrohung eingesetzte Tierabwehrspray sicher. Gegen alle drei Beteiligten wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Die zuständige Führerscheinstelle wurde über das Verhalten des 59-jährigen Pkw-Fahrers in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

