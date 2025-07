Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer stürzt mit 3 Promille

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmorgen (09. Juli) wurden Polizisten zu einem Verkehrsunfall in die Meindorfer Straße in Sankt Augustin gerufen. Hier sollte ein Fahrradfahrer in Höhe des Fasanenwegs gestürzt und leicht verletzt worden sein. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 24 Jahre alten Sankt Augustiner, der bereits von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt wurde. Ein Fahrrad oder Zeugen des Unfalls waren nicht vor Ort. Auch waren nirgends die Schuhe des Verunfallten zu entdecken. Der 24-Jährige, der sich kaum auf den Beinen halten konnte und einen stark alkoholisierten Eindruck machte, gab an, mit dem Rad gefahren und dann gestürzt zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 3,0 Promille. In einem Krankenhaus entnahm ein Arzt dem jungen Mann eine Blutprobe. Wie sich später herausstellte, hatte eine Person aus dem Umfeld des Sankt Augustiners Fahrrad und Schuhe vor Eintreffen der Polizei schon zur nahegelegenen Wohnanschrift des 24-Jährigen gebracht. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell