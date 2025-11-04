PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Hockenheim.

Eine 39-jährige Frau war gegen 10.45 Uhr mit ihrem Nissan auf der Schwetzinger Straße in Richtung Untere Hauptstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Unteren Hauptstraße überholte sie trotz unklarer Verkehrssituation den Peugeot eines voranfahrenden 62-Jährigen, der zunächst an den rechten Fahrbahnrand fuhr und schließlich, ohne zu blinken, nach links zog, um in die Untere Hauptstraße in Richtung Obere Hauptstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die 39-Jährige als auch der Fahrer des Peugeot kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Hockenheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 13:06

    POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der L590. Ein 62-jähriger Mann war gegen 8.45 Uhr mit seinem Mercedes-Transporter auf der L590 von Neckarwimmersbach in Richtung Schwanheim unterwegs. In ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:59

    POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Nachdem am Montagmorgen gegen 5:30 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Potsdamer Weg ausbrach, muss das Alter der hierbei verstorbenen Frau berichtigt werden. Entgegen der ersten Meldungen wäre die Verstorbene erst in den nächsten Tagen 88 Jahre alt geworden. Die Kriminalpolizei hat die Brandwohnung beschlagnahmt und muss nun in akribischer Detailarbeit die Brandursache ermitteln. Dies kann sich ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:54

    POL-MA: Heidelberg: E-Scooter-Fahrer nach Kollision mit LKW leicht verletzt

    Heidelberg (ots) - Am Montag gegen 9:30 Uhr verletzte sich ein E-Scooter-Fahrer im Kreuzungsbereich Jahnstraße/Berliner Straße, nachdem er von einem LKW erfasst wurde. Der 33-jährige LKW-Fahrer war auf der Berliner Straße in Richtung Bergheim unterwegs, als er nach rechts in die Jahnstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er den rechts daneben fahrenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren