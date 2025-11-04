Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Hockenheim.

Eine 39-jährige Frau war gegen 10.45 Uhr mit ihrem Nissan auf der Schwetzinger Straße in Richtung Untere Hauptstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Unteren Hauptstraße überholte sie trotz unklarer Verkehrssituation den Peugeot eines voranfahrenden 62-Jährigen, der zunächst an den rechten Fahrbahnrand fuhr und schließlich, ohne zu blinken, nach links zog, um in die Untere Hauptstraße in Richtung Obere Hauptstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die 39-Jährige als auch der Fahrer des Peugeot kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Hockenheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell