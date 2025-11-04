PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw steckt in Unterführung fest, PM Nr. 2

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem Techniker und ein Sachverständiger der Bahn sich die Unfallstelle angesehen hatten, wurde das Fahrzeug (ein Kastenwagen mit hohem Aufbau) aus der Unterführung gezogen. Durch den Unfall wurde die Statik der Brücke nicht in Mitleidenschaft gezogen. Daher konnte der Bahnverkehr gegen 17:11 Uhr wieder freigegeben werden. Der Kastenwagen wurde von einem Abschlepper aufgenommen. Die Unterführung der L600 wurde gegen 17:45 Uhr wieder freigegeben. Derzeit muss von einem Totalschaden des Fahrzeugs ausgegangen werden. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang hat das Polizeirevier Neckargemünd aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

