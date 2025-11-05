Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallstelle gesucht - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 84-jähriger Autofahrer meldete sich bei der Polizei, da er am Montagabend mit seinem Auto mutmaßlich einen Unfall verursacht hatte. Der Senior war mit einem schwarzen Audi auf der Heddesbacher Straße und Calvinstraße in Schönau in Richtung Wallonenstraßen unterwegs gewesen. Kurz nach einer scharfen Rechtskurve passierte er gegen 17:30 Uhr mehrere am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Plötzlich hörte der 84-Jährige einen dumpfen Knall, den er sich mit einer umgefallenen Getränkekiste im Kofferraum erklärte. Erste einige Zeit später, als er schon sein Auto zuhause abgestellt hatte, bemerkte er zufällig einen Streifschaden auf der Beifahrerseite. Wie und wo genau dieser entstand, ist bislang unklar. Eine Absuche der Polizei nach der Unfallstelle blieb bislang ohne Erfolg. Das Polizeirevier Neckargemünd bittet daher die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder mögliche Geschädigte des gesuchten Unfalls, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/ 9254-0 zu melden.

