Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (30.10.2025, gegen 7:20 Uhr) wollte eine 19-jährige Autofahrerin von der Wollstraße in die Raschigstraße abbiegen und missachte die hierbei die Vorfahrt einer 57-Jährigen. Beide Fahrerinnen erlitten, nach derzeitigem Kenntnisstand, leichte Verletzungen durch den Zusammenstoß. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

