POL-PPRP: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (30.10.2025), gegen 9 Uhr, streifte eine Unbekannte in der Wittelsbachstraße einen geparkten BMW. Die Fahrerin fuhr vom Unfallort weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und meldete dies bei der Polizei. Die Unfallverursacherin sei weiblich und ca. 50 Jahre alt gewesen. Sie fuhr mit einem schwarzen Auto ...

