POL-PPRP: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstagmorgen (30.10.2025, gegen 7:20 Uhr) wollte eine 19-jährige Autofahrerin von der Wollstraße in die Raschigstraße abbiegen und missachte die hierbei die Vorfahrt einer 57-Jährigen. Beide Fahrerinnen erlitten, nach derzeitigem Kenntnisstand, leichte Verletzungen durch den Zusammenstoß. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.
