Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (30.10.2025), gegen 9 Uhr, streifte eine Unbekannte in der Wittelsbachstraße einen geparkten BMW. Die Fahrerin fuhr vom Unfallort weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und meldete dies bei der Polizei. Die Unfallverursacherin sei weiblich und ca. 50 Jahre alt gewesen. Sie fuhr mit einem schwarzen Auto mit Mannheimer Kennzeichen.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Können Sie Hinweise zu einem schwarzen Auto mit Mannheimer Kennzeichen und frischem Streifschaden auf der rechten Fahrzeugseite geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell