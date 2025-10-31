PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (30.10.2025), gegen 9 Uhr, streifte eine Unbekannte in der Wittelsbachstraße einen geparkten BMW. Die Fahrerin fuhr vom Unfallort weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und meldete dies bei der Polizei. Die Unfallverursacherin sei weiblich und ca. 50 Jahre alt gewesen. Sie fuhr mit einem schwarzen Auto mit Mannheimer Kennzeichen.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Können Sie Hinweise zu einem schwarzen Auto mit Mannheimer Kennzeichen und frischem Streifschaden auf der rechten Fahrzeugseite geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 15:33

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 86-Jähriger

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6142106 Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 86-Jährigen aus Ludwigshafen wird zurückgenommen. Die Frau wurde tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:56

    POL-PPRP: 16-Jähriger von anderen Jugendlichen geschlagen

    Ludwigshafen (ots) - Ein 16-Jähriger wurde am Mittwoch (29.10.2025), gegen 14 Uhr, von einer Gruppe aus drei männlichen Jugendlichen im Bereich der Sedanstraße geschlagen und leicht verletzt. Die Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben: Ein etwa 17 bis 18 Jahre alter Jugendlicher, rund 1,75 Meter groß, mit dunklen Haaren im Boxerschnitt und einem Schnurrbart, war komplett schwarz gekleidet und führte einen ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:56

    POL-PPRP: Versuchter Kfz-Diebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 28.10.2025, 18 Uhr, bis zum 29.10.2025, 7:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Tiefgarage im Bereich der Hafenpromenade/Max-Pechstein-Straße. Dort versuchten sie, einen Porsche Macan Turbo zu entwenden. Hierbei wurden mehrere Fahrzeugteile im Innenraum abmontiert. Der Diebstahlsversuch scheiterte jedoch, lediglich der Tiefgaragenschlüssel wurde aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren