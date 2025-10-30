Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 86-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6142106

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 86-Jährigen aus Ludwigshafen wird zurückgenommen. Die Frau wurde tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung: Die Veröffentlichung des Lichtbildes der Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

