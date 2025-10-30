PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 86-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6142106

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 86-Jährigen aus Ludwigshafen wird zurückgenommen. Die Frau wurde tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung: Die Veröffentlichung des Lichtbildes der Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 10:56

    POL-PPRP: 16-Jähriger von anderen Jugendlichen geschlagen

    Ludwigshafen (ots) - Ein 16-Jähriger wurde am Mittwoch (29.10.2025), gegen 14 Uhr, von einer Gruppe aus drei männlichen Jugendlichen im Bereich der Sedanstraße geschlagen und leicht verletzt. Die Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben: Ein etwa 17 bis 18 Jahre alter Jugendlicher, rund 1,75 Meter groß, mit dunklen Haaren im Boxerschnitt und einem Schnurrbart, war komplett schwarz gekleidet und führte einen ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:56

    POL-PPRP: Versuchter Kfz-Diebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 28.10.2025, 18 Uhr, bis zum 29.10.2025, 7:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Tiefgarage im Bereich der Hafenpromenade/Max-Pechstein-Straße. Dort versuchten sie, einen Porsche Macan Turbo zu entwenden. Hierbei wurden mehrere Fahrzeugteile im Innenraum abmontiert. Der Diebstahlsversuch scheiterte jedoch, lediglich der Tiefgaragenschlüssel wurde aus dem ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:55

    POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am Mittwoch, den 29.10.2025, drangen bislang unbekannte Täter zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Haueisen-Straße, nahe des Albrecht-Dürer-Rings in Frankenthal, ein. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise. Hinweise nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren