Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Zweifamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein Bünder hielt sich am Sonntag (28.09.) etwa eine Stunde in seinem Garten auf - diese kurze Zeitspannte reichte jedoch bisher Unbekannten, um unbemerkt das Zweifamilienhaus in der Max-Planck-Straße zu betreten. Die Tatverdächtigen gingen sodann die Wohnung im Erdgeschoss an und durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut einen Schrank. Diverse Unterlagen wurden auf dem Fußboden verteilt. Nach einer ersten Durchsicht gelang es jedoch nicht, Wertgegenstände aus der Wohnung zu entwenden. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen 15.00 und 16.00 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

