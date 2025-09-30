Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer fährt auf LKW auf - Bünder leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall auf der Elsestraße wurde am Montagmorgen (29.09.) ein 18-jähriger Bünder verletzt. Ein 73-jähriger Löhner fuhr mit seinem LKW gegen 6.50 Uhr in Richtung Klinkstraße, als er verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug auf Höhe einer Bushaltestelle anhalten musste. Unmittelbar hinter ihm fuhr der 18-Jährige mit seinem Fahrrad und schaffte es nicht, rechtzeitig abzubremsen. Er fuhr auf das Heck des LKW auf und stürzte dann auf die Fahrbahn. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt und mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

