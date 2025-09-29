PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Bünder fährt unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Samstag (27.09.), gegen 20.10 Uhr einen Verkehrsunfall: Der bis dahin unbekannte Fahrer eines Sprinters stieß auf einem Parkplatz an der Aktienstraße gegen einen dort geparkten Skoda. Der Unbekannte verließ daraufhin sein Fahrzeug, begutachtete den entstandenen Schaden und setzte seine Fahrt dann fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Zeuge verständigte die Polizei und gab neben dem Kennzeichen auch eine Personenbeschreibung des Fahrers durch. Die Beamten trafen an der Halteranschrift des Sprinters auf einen 71-jährigen Bünder, der Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte. Vor Ort bestätigte ein Atemalkoholtest diese Annahme, sodass der 71-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe zur Bünder Wache gebracht wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

